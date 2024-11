Rose virkar minisaker: ”Jag skapar mycket själv utifrån mina minnen”

– Det var spännande att ha nära till Londons hela utbud av nöjen och aktiviteter, så vi hade alltid mycket att göra. Själv var jag mest intresserad av sport och idrott. Jag hade faktiskt inte direkt några kreativa intressen under min uppväxt, berättar Rose.

– Här har jag också under de senaste åren jobbat som personlig assistent och nu har jag börjat inom hemtjänsten.

Och när hon inte jobbar är hon hemma med sonen Oskar, 2 år, och kanske får hon då tid emellanåt till sitt eget skapande, en passion som hon upptäckte när hon just flyttat hit.

Rose fick redan då en förfrågan om att delta i ett projekt med popup store, då hon och andra konstnärer ställde ut sina verk i en tillfällig butik i en lokal i Växjö liksom under Kulturnatten under några år. Några år senare deltog hon i Slöjd de Luxe på Kafé de Luxe under Erica Engdahls ledning, och 2018 tog hon själv över den rollen.