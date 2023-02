De bygger arkitektritat lyxhus på 420 kvadratmeter vid Helgasjön – prislappen: närmare 20 miljoner

Linus Fernström var tidigare hockeymålvakt på elitnivå, Brynäs IF. Men efter en skada tvingades han sluta och bestämde sig då för att istället bli husdesigner. På hans Instagram-konto kunde man följa bygget av hans första husprojekt till den egna familjen i Stenungsund. I våras medverkade han även i programmet ”Husdrömmar” där man fick följa bygget av den spektakulära villan. Efter att ha sett programmet började paret följa Linus Fernströms Instagram-konto.

Vi står på den stora obebyggda tomten i Sandsbro. Det första spadtaget tas inom kort och då får tomtens små röda stugor ge vika för ett helt nytt bygge. Familjen Bank/Johansson hoppas på att kunna flytta in innan nästa jul.

– Under resans gång har vi kommit på nya funktioner. Exempelvis ska vi ha ett stort skafferi med öppning även mot garaget. Det gör att vi kan lasta in maten direkt från garaget in i skafferiet som man även når från köket, berättar Bank.