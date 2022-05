Ska det bli något svenskt pris på årets Cannesfestival? Tre svenska regissörer deltar i den prestigefyllda tävlingen, så chansen finns. Svaret får vi i kväll när årets Guldpalm ska delas ut. En av de tre, Ruben Östlund, vet redan hur det känns att hålla en sådan i sin hand, efter vinsten med ”The Square” 2017. I festivalrapporter har vi kunnat läsa att hans nya bidrag, ”Triangle of sadness” har en mycket lång kräkscen och att de stående ovationerna efter visningen varade i åtta minuter. Om det var trots eller tack vare kräkscenen är däremot oklart. Svensk-iranske regissören Ali Abbasi har också goda erfarenheter från Cannes, där hans ”Gräns” 2018 fick första pris i en av festivalens sidosektioner. Årets bidrag ”Holy spider” beskrivs som en svart thriller om en seriemördare som väljer sina offer bland Irans prostituerade. För Tarik Saleh, som står för det tredje svenska bidraget, är det debut i Cannes. Hans ”Boy from Heaven” utspelar sig i Egypten, liksom hans förra film ”The Nile Hilton incident”. I en intervju i Dagens Nyheter har Saleh berättat om sin nervositet och det gäller säkert fler regissörer på årets imponerande deltagarlista, bland dem de belgiska bröderna Dardenne, japanen Hirokazu Kore-eda, franska Claire Denis och rumänen Cristian Mungu. Vem som än vinner, den stora vinsten är att biorepertoaren utökas med nya starka filmer. Och förhoppningsvis visas flera redan i höst, när det är dags att lämna sommarsolen och gå in i biomörkret igen.