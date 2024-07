Feature

Johan Sjöberg cyklar runt i möbelriket och samlar in en miljon kronor till Ukraina

Möbelsamlaren och entreprenören Johan Sjöberg har under två veckor cyklat 50 mil i hela möbelriket. Under resan har han besökt 58 olika möbelfabriker och museer för föreläsa och förkovra sig. På resan samlar han in pengar som ska skänkas till Ukraina.