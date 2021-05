Landet med motstånd som kretsar kring fotbollen

Sierra Leone har det tufft under sin väg mot välstånd.

På nationalstadion i Freetown i Sierra Leone sjungs det upp under matchen. Biljetten kostar motsvarande tio kronor.

På gatan utanför pågår ingen större försäljning av varor som det var (under) dagtid när folkmassornas myller och små megafoner skrek ut dagens extrapriser på lök. Arbetsdagen är slut för de många gatuhandlarna, som dagligen lever efter konceptet ur hand i mun. Det som intjänas för dagen, det äter man för just den dagen.

Vid morgontimmen på lördagen, efter några få stunders sömn vandrar vi gatan snett nordost upp emot ett av Freetowns huvudattraktioner, The Cotton three, bomullsträdet, eller ett kapockträd som det också kallas på svenska.

Trottoarerna är i stort sett obefintliga längs de flesta av vägarna. Längs med asfalten i innerstaden löper halvmeterdjupa fållor grävda för regnvattnet ska ledas ner till havet under sommarens kraftiga skyfall. Betongfundament som ligger lösa ovanpå är det närmaste man kommer en trottoar.

Söder om Freetown ligger den lilla River no 2 där vi bodde i Bungalow på stranden. Det kostade 300 kronor per natt.

Annat var det för några år sedan, precis efter inbördeskriget som pågick från 1991 till 2002. Under konflikten stals delar från lok och vagnar som var uppställda i industrilokalen.

Vi åker vidare från Freetown söder ut, till paradisstranden vid River no 2:s utlopp. Solstolarna är utplacerade i sanden och stranden är bred när tidvattnet dragit sig tillbaka på eftermiddagen. En doft av vattenpipa ligger i luften. Högtalarna sprakar inhemsk och amerikansk musik och jetski körs längs kusten. Återigen påminns vi har klasskillnaderna i landet.

River no 2-flodens utlopp en timme söder om Freeetown inbjuder till sol och bad.

Trafiken är gles. Inga taxibilar i sikte och det är minst fyra timmars promenad tillbaka till River no 2 i 40 graders värme. En halvtimme går och sen en till. Efter ytterligare en halvtimme får vi napp. En stor lastbil med tomt flak ska till en av byggarbetsplats i Freetown. Vi får åka med. Vägen är av sand och lera och några i lokalbefolkningen som också åker med berättar att vägen är helt oframkomlig under regnperioden. Men det ska det bli ändring på. Strax innan vi kommer fram till River no 2 har asfaltsarbetet påbörjats. Det ska bli tvåfiligt hela vägen söderut till staden Waterloo.