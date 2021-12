Sara Martinsson: Plötsligt har samhället krav inte bara på min plånbok utan också på min kropp

I den just utgivna antologin ”Kroppen och jaget” vandrar skuggan av covid-19 fram genom sidorna. Trots att Johannisson inte längre är i livet sprider texterna hon skrev för flera decennier sedan ljus över den situation som vi upplever här och nu. Redan i den inledande essän, ursprungligen skriven 1987 som en kommentar till den då så kritiska AIDS-frågan, lyfter hon ett perspektiv som är minst lika aktuellt i dag.

Johannisson visar i texten på vårt kollektiva behov att i en kris hitta en syndabock. När allvarliga sjukdomar spridits har samhället ofta lagt skulden på de redan avvikande, udda, konstiga, förklarar hon. Under koleraepidemin på 1830-talet ansåg man de fattiga i allmänhet och de prostituerade kvinnorna i synnerhet vara huvudorsaken till smittans spridning. Sjuka tvångsintogs. Prostituerade tvingades till kontroller. Under AIDS-vågen såg man huvudsakligen homosexuella män som de skyldiga till virusets spridning. Om den infekterade inte frivilligt underkastade sig samhällets regler för att minska smittan kunde tvångsisolering bli aktuellt.

Statens hanterande av de sjuka ledde i båda ovan nämnda fall till kraftiga reaktioner. Under koleran attackerade, skriver Johannisson, ”rasande folkhopar sjukhus och enskilda läkare”. Under AIDS-vågen likaså. Historien framstår här i det närmaste som ett facit för samtiden. Under hela 2021 har vi runtom i Europa sett samma folkliga raseri växa mot vaccintvång.