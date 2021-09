Afghanistan har rätt till fred och oberoende

SAK har bedrivit biståndsarbete i 40 år, under sovjetisk ockupation, under talibanstyre och nu under 20 års USA-krig. Under talibanstyret 96–01 gjorde SAK lokala överenskommelser med talibanerna som innebar att antalet flickor i skola ökade. SAK kommer fortsätta sitt arbete även i framtiden och det är oerhört inhumant om Sverige nu stoppar allt stöd till detta fattiga land.