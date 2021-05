Alla Växjöbor – skriv under petitionen för att stoppa Ahmadrezas avrättning

2017 dömdes han till döden efter en rättegång som FN:s experter på mänskliga rättigheter har betecknat som ”orättvis” samtidigt som de krävde att Djalali skulle friges. I november 2020 fick han tillåtelse att ta farväl av sin familj via ett telefonsamtal. Avrättningen skulle då vara nära förestående. Den har därefter uppskjutits flera gånger men under tiden har Djalali hållits i isoleringscell där hans hälsa försämrats dithän att man nu fruktar att han skall dö av sjukdom innan han överlämnats i bödlarnas händer. Det hör till saken att minst 246 dödsstraff verkställdes i Iran under 2020. Landet toppade därmed den makabra statistiken över antalet kända avrättningar i världen.