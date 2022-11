Avgiftshöjningar för att stärka kommunkassan?

Under året har Veab höjt sina avgifter i två omgångar. Den fasta abonnemangsavgiften med totalt 13,3 procent och överföringsavgiften (priset per konsumerad kilowatt) med 16,6 procent. I den patetiska informationen om höjningen i januari gjorde man stor affär av den höjda energiskatten (0,5 öre/kilowatt) och undvek noga att beskriva hur stora deras egna höjningar var genom att ge exempel i kronor per mån för en lägenhetskund med i stort sett nollförbrukning.