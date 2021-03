Boende hos Växjöbostäder får betala extra ”kommunalskatt”

Växjöbostäder kallar hyresrätt för all inclusive och det låter väl bra. Visserligen får man rut- och rotavdrag som villaägare, men det borde vara enklare om någon annan skötte det. En enkel kontroll på sin eventuell kommande hyresvärd ger lite fakta om vad all inclusive innebär. Om man flyttar till en hyresrätt i Växjöbostäder åker man på att betala en extra kommunalskatt.

2019 hade Växjöbostäder hyresintäkter på 655,712 miljoner kronor. Av dessa hyresintäkter betalades 104,7 miljoner in till kommunkassan (16 procent av hyresinbetalningarna). De styrande kallar det utdelning, jag kallar det extra kommunalskatt. Utdelning får man för en insats man satt in. Vad jag vet har inte skattebetalarna i Växjö kommun behövt betala in en krona till bostadsföretagen.