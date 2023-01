Desperation hos borgerligheten

2015 höjde regeringen Löfven den teoretiska skatten till cirka 2 öre per kilowattimme vilket innebar en höjning till ungefär 7,7 öre per kilowattimme för den faktiskt producerade elen. Men redan 2008 hade regeringen Reinfeldt höjt den teoretiska skatten till skatten till 1,7 öre per kilowattimme vilket innebar en höjning till ungefär 6,6 öre per kilowattimme för den producerade elen.