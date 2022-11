Det bortglömda ödehuset i Växjö

Några korta frågor till kommunledningen: Vad är den verkliga kostnaden per månad och år för det gamla kommunhuset? En uppgift finns på 200 000 kronor per månad och 2,7 miljoner per år. För mig känns detta mycket osmakligt! Vilka planer finns det i närtid för byggnaden? Vi är många skattebetalare som funderar över detta och som förväntar sig en tydlig, ärlig och snabb redovisning. Eva Lönnborg