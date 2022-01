Det får aldrig bli fel att sluta knarka!

Sverige toppar årligen listan med länder med högst drogrelaterad dödlighet per capita i Europa, med 77 dödsfall per miljon invånare. Portugal som har avkriminaliserat allt drogmissbruk har 8 dödsfall per miljon invånare. Sverige misslyckas med det som land med motsvarande befolkningsmängd och hälften så högt BNP lyckas med. Sverige behöver ett förnyat sätt att se på missbrukaren.