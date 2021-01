Efter all debatt om simhall – tillsätt en oberoende utredning

Efter all debatt om hur Växjös nya simhall ska se ut och placeringen, har en idé kommit fram av en ny grupp, kallad simhallsgruppen, med tre stycken personer, Olof Thedin, Lennart Burde och Mats Kollind. Denna grupp har tagit fram ett eget kostnadsförslag för om och tillbyggnad av simhallen, till en kostnad av cirka 475 miljoner kronor.

Det som förvånar mig är hur Vöfab kan komma fram till en kostnad på cirka en miljard kronor med simhallsgruppens förslag, alltså 90 000 kronor per kvadratmeter, nästan tre gånger så mycket per kvadratmeter som det nya kommunhuset. Simhallsgruppen har kommit fram till en kostnad på 20 000 kronor per kvadratmeter.