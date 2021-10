Energipolitiken har havererat

Väljer man i dag ett ettårsavtal ligger motsvarande på cirka 120 öre per kilowattimme. Är man lite mer våghalsig så kan man välja ett rörligt alternativ som nu ligger på cirka 115 öre per kilowattimme. Inför vintern kan detta dock vara ett alternativ med betydande risk, speciellt för fastighetsägare med betydande direktvärme.

Dock kan det under vissa tidpunkter under året uppstå brist i olika geografiska delar av landet. Det uppstår effektbrist. Detta i sin tur kan få till följd att företag inte kan etablera sig var man vill och skulle läget under en riktigt kall vinterdag bli kritiskt, kan delar av elnätet få kopplas ifrån under viss tidsperiod.