Fin rastplats har blivit sanitär olägenhet

Rastplatsen vid Knällsberg i Tingsryds kommun har nu varit överfull med sopor sedan 3–4 veckor och det växer hela tiden. Tömningen har alltid varit dålig men är nu under all kritik. Det finns en fin rastplats som hälsar välkommen in i Tingsryds kommun utmed Bräkneån som har blivit en sanitär olägenhet i stället. Ingen bra reklam för Tingsryd.