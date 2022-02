Fler busshållplatser en nödvändighet

Inom Vikaholm har det länge varit önskvärt att omdirigera linje 7 via Vikaholmsallén till Ages väg, med minst tre nya hållplatser för att locka folk till bussen utan långa tidskrävande gångvägar till närmaste hållplats. Principen ska vara täta hållplatser inom sådana områden, därefter få stopp in till stan.

Snart kommer linje 5 att omdirigeras längs Olga Bohlins gata förbi den nya engelska skolan till en vändplan under uppbyggnad vid Edholmervägen. Här bör linjen i stället ta en högersväng in på denna väg för att därmed serva alla de många nya invånare i området kring Gulli Petrinis väg. Sedan en vänstersväng in på Vikaholmsallén fram till 7:ans nuvarande ändhållplats vid Ages väg. Därmed skapas nya möjligheter även inom området för skolresor mellan Vikaholm och den engelska skolan och TC-skolan, samt via Teleborgshallen, centrum och universitetet till innerstan.