Gör om och gör rätt med parkeringarna

I en redan svår tid för Växjö centrum meddelar Växjö kommun att de ska ändra parkeringsavgifterna. Att göra det just nu under coronapandemin tror jag vore förödande. Inför i stället p-skiva med gratis parkering i två timmar. Under två timmar hinner man genomföra ett antal ärenden i staden såsom att exempel handla, fika, prova glasögon och låna böcker på biblioteket. Vill man parkera längre än två timmar – om man till exempel arbetar i centrum – då är dagens avgifter rimliga som de är för tillfället.