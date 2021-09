Hur ser det konkreta programmet ut, Härder?

Jag frågar också eftersom Härder & c:o påstår att ”rättvisa och allas lika värde är ett vanligt tema i Bibeln”. Så är det inte. Orättvist var det att de som arbetat i vingården hela dagen inte fick mer än de som bara jobbat en timme ( Matt 20:1–16 ). Värde talade inte den officer om som sa, att han inte var värd att Jesus skulle gå in under hans tak (Matt 8:5–13). Det finns inte ett enda bibelställe som återger att lärjungarna tyckte att de hade varit värdiga. Johannes Döparen var inte ens värdig att ta av Jesus hans sandaler (Matt 3:11) Härder & c:o. fablar. Hur bra är det egentligen på en skala till 2 i kyrkovalstider?