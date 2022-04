Ingen politiker talar ur skägget om den nära vården

”Ledningen inbillar sig att datorer kan ersätta läkare och sköterskor av kött och blod. Men när jag sitter på sängkanten hos en döende på äldreboendet eller i hemsjukvården har jag ingen nytta av kompetensväxling och IT, effektiviseringens fantasifoster bland byråkrater.” Det skriver distriktläkare Bengt Järhult.

”Ledningen inbillar sig att datorer kan ersätta läkare och sköterskor av kött och blod. Men när jag sitter på sängkanten hos en döende på äldreboendet eller i hemsjukvården har jag ingen nytta av kompetensväxling och IT, effektiviseringens fantasifoster bland byråkrater.” Det skriver distriktläkare Bengt Järhult. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Men ingen politiker talar ur skägget och kan inte ens definiera vad den nära vården är. Om dess mest konkreta verklighet, primärvården med vårdcentraler och distriktsläkare, är det bara en företrädare för ett mindre parti som begriper att resurser och rekrytering av allmänläkare är det centrala. Sedan 1982 ger lagen var medborgare rätt till en egen läkare men politiker har struntat i lagen, särskilt i Kronoberg under senaste 10–15 åren. Endast en tredjedel av befolkningen i Sverige uppger att de har en egen läkare som kan följa de medicinska problemen över tid. Med Greta Thunbergs ord när nödvändiga beslut i en katastrofal situation inte fattas men politikerna uppvisar briljant munväder: ”Bla, bla, bla …”

I tre regioner försökte IT-företaget Vårdinnovation med mutor till tjänstemän föra in en datoriserad sjukdomsberättelse före läkarbesöket. Långa fängelsestraff är nu utdömda och 25 miljoner fick ansvariga i böter. Värst var emellertid att tjänstemännen i maskopi med IT-bolaget kunde föra in systemet över huvudet på personalen. Det är i det personliga mötet med patienten de verkliga problemen kommer fram. Risken att missa tecken på tidig allvarlig sjukdom är uppenbar när nätläkare och distansbesök nu allt mer tar över. Smålandsposten har all anledning att granska relationen mellan IT-industrin och regionledningen.