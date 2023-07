Insändare: ”Ändå klagar folk när sina resor ställs in”

En helikopter bekämpar bränderna på Rhodos under tisdagen den 25 juli.

En helikopter bekämpar bränderna på Rhodos under tisdagen den 25 juli. Foto: Petros Giannakouris

Mycket är ett olyckligt beroende av fossila källor för att få våra liv att fungera. Elbilar i all ära, men miljöeffekterna i dess produktion är också stora.

Då och då ser jag på tv-programmet ’Lyxfällan’ där deltagarna hamnat i ekonomisk kris, oftast på grund av ett spelberoende men främst på grund av allt onödigt skräp som de köpt. Det är inte bara den senaste mobilen eller de elektroniska prylarna de köpt med lånade pengar, men allt detta rent onödiga skräp typ chips, energidrycker, choklad, cigaretter och snus, och alltför frekvent utemat, you name it. Fanns inte dessa onödiga produkter skulle en hel kedja med tillverkning och transporter försvinna. I detta resonemang tar jag inte hänsyn till alla som jobbar inom dessa branscher, något som självklart kommer påverkas.