Insändare: ”Är 48 procent höjning i pris en ”liten” höjning?”

Och man har från Uppcom inte informerat om detta utan man har bara meddelat via Smålandsposten ”en liten ökning”!

De som behövde högre uppkoppling har tidigare kunnat få det utan problem. Men som den nya planen är, så kan man inte begära förändring tillbaka till 100 och därmed ha den ursprungliga kostnaden och tillräcklig uppkoppling. Är det rimligt att hantera en sådan här omläggning så att de som har tillräcklig uppkoppling via 100 Mbit per sekund och inte behöver mera ska få en prisökning, medan de som tidigare begärt 250 Mbit per sekund efter sitt behov, nu får en prissänkning?