Insändare: ”Att poliskår tvingas tillrättavisa bilburna ungdomar är rent resursslöseri”

Stort tack till Växjö kommun för att de har investerat många miljoner av våra surt förtjänade skattemedel på att bygga den nya ungdomsgården Ba(r)ngården. Tydligen ska den även, enligt rykten, kunna användas som ett underutnyttjat parkeringshus. Detta omgärdas dessutom av vackra tomma p-platser, numera avspärrade av betongklumpar. Vilka bilägare skulle inte betalat extra för att stå där och slippa stå under tak?

Det erbjuds även möjlighet att prova sina ljudanläggningar med bra akustik och ekoeffekter som hörs långt över nejden. Verkar även locka en del något äldre personer i motorstarka bilar eller på motorcyklar som vill slå världsrekord i decibel från både ljud och accelerationsförmåga. Vad är en rejäl scen på Stortorget i jämförelse med den här konsertlokalen under Karl-Oskar-dagarna och speciellt regniga dagar när man kan ha stora bilträffar under tak?

Vi grannar ser fram emot att se hur lyckliga ungdomar glatt och högljutt roar sig för våra skattepengar, särskilt nu när vädret snart blir sämre och man helst stannar under tak. En särskild eloge till dem som rullar förbi i sin lilla bil och bjuder på gratis fyrverkerismällar nattetid, med ibland flera smällar per natt och dagar i följd. Nu senast runt 4-tiden, natten till söndagen på Karl-Oskar. Det ger oss sovande människor och djur ett bryskt uppvaknande och sedan möjlighet att njuta av nattens (o)ljud en bra stund innan man förhoppningsvis somnar om. Har pågått till och från under åtskilliga månader nu så det måste vara en rik och givmild person som ger så mycket av sin fritid på nätterna och låter sina ändlösa pengar gå upp i rök.