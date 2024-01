Insändare: ”Barnen kan tvingas ge upp sitt intresse för musik och teater”

Det kan verka enkelt att spara in på just kultur och kulturverksamhet när ekonomin tryter. Framför allt när bildningsnämnden kan åberopa att man annars behöver spara in på förskola och grundskola. Att ställa kulturskola mot grundskola och motivera neddragningen med att det annars hade drabbat deras skola är både lågt och irrelevant.