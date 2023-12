Insändare: ”Den bästa vården är den som inte behövs”

Problemet är att sjukvårdsdelen, som är basal, samtidigt har stora och väl kända problem med bemanning och ekonomi. Båda delar måste nu snabbt komma under ordnade former och samspela. I Kronoberg, som även i resten av landet, pågår sedan flera år så kallade omställningsprogram ”Nära och God Vård” . Problemet i vår region är att åtgärder först under senare tid kommit i rullning på allvar.