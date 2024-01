Insändare: ”Hur ska det bli rättvisa för de som inte har något annat än lite restavfall?”

Då var det så att om man köpte en varmkomposttunna, av kommunen godkänd konstruktion, för ett par tusenlappar och meddelade kommunen och till och med bifogade foto så fick man lägre sophämtningsavgift för att man tog hand om sitt eget matavfall. Vid den tiden började vi noggrant sortera även det som kunde läggas i återvinningsstationerna som fanns lite här och var vilket ledde till att vår ”lilla” 190-literstunna aldrig var mer än halvfull. När sedan SSAM kom och skulle tvinga på oss jättestora tunnor, varav ingen gick in i det från början byggda ”sopskåpet”, utan ständigt skulle stå och delvis blockera infarten, tackade vi nej och behöll vår tunna. Då blev det dyrare för oss trots att vi hade så lite sopor och fortsatte med egensorteringen och tog hand om vårt eget matavfall.

Sorteringen förfinades och nu sorteras allt med största noggrannhet vilket givit till resultat att hushållet varje tömning, var 14:e dag, har en enda avfallspåse som innehåller sådant som vi kallar rest efter sortering. En påse, kanske 2 kilo. Fast SSAM kallar inte vår påse för restavfall utan de kallar den ”osorterat”. Därför ska vi debiteras den högsta taxan, nära 1000 kronor mer än de som varannan vecka nära fyller sina båda stora kärl. Men om ett hushåll med 8-fackssystem plus batterier kastar en påse med exakt samma innehåll som vi i en stor tunna så heter den restavfall och blir alltså 1000 kronor billigare. Logik? Två namn på samma påse och två olika priser. Varför ska vi som bara har en liten tunna och kastar en enda påse betala nära 5000 kronor per år för en sådan påse per tömning?