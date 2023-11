Insändare: ”Hur ska man kunna bedriva en patientsäker vård när personalen går på knäna?”

Föreslaget är att resurspoolen ska bli utplacerade på olika verksamheter. Denna föreslagna omorganisation kommer inte att leda till några större besparingar då det i genomsnitt finns 75 783 vakanta timmar per år som måste täckas upp i vården i kommunen. I dagsläget täcker resurspoolen upp cirka 23 150 timmar av dessa. Resten står timvikarier för.

När Konga Allhus sommaren 2022 hade problem med att få in sommarvikarier så var det 23 stycken resursare som fick gå in och täcka upp under semesterperioder.