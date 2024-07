Insändare: ”Jag hör ljud från maskinerna längre ner på gatan långt efter midnatt”

I juni månad har det genomförts vägarbeten under nattetid i Växjö, bland annat här på Liedbergsgatan.

Byggföretaget Peab lägger just nu ny asfalt i Växjö på uppdrag av Växjö kommun. Arbetet sker under nattetid i centrala Växjö där det finns bostäder. Peab borde skämmas. Det är stor brist på respekt för de som bor i området och gentemot alla som behöver sova under natten och ska jobba dagen efter.