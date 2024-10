Insändare: ”Min far försvann utan att jag kunde hålla hans hand”

I tisdags förlorade jag min älskade far, endast 68 år gammal. Han somnade in medan jag, hans barn, var tusentals mil bort. Det är en sorg som är svår att beskriva, en smärta som skär djupare för varje minut som går.

Jag har inte sett min far på två år på grund av den omöjliga situation som kriget har skapat i mitt hemland, Iran. Att besöka honom, att krama honom en sista gång, att ta farväl, blev omöjligt på grund av en värld i konflikt och kaos. En vecka innan min far somnar in skickade iranska diktaturen mängder av raketer mot Israel och därefter har alla flygresor blivit inställda i Iran.