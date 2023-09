Insändare: ”Norremarksrondellen är helt misslyckad”

Det som emellertid hände för ett par veckor sedan var att jag kom från Evedal och skulle över till Coop och ICA på östra sidan av väg 23. Jag körde därför in i den inre filen och när jag fortsatte i det som då blev ytterfil (det vill säga inte följde filen in mot centrum) visade jag tecken med högerblinkljus. I nästa ögonblick tvärnitade en Länstrafikbuss på väg in i rondellen från centrumhållet och signalerade och tydligt visade att föraren ansåg att jag gjort fel det vill säga lurat denne med min blinkning. Jag menar att jag visar att jag avser att lämna rondellen. Med 5 avfarter blir det alldeles för tätt mellan respektive avfart. Det skall finnas utrymme för att byta fil inför nästa avfart men inte förrän då.