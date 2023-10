Insändare: ”Servera samma skolmat varje vecka”

Vi vill föreslå att Växjö kommun erbjuder mer barnanpassad och förutsägbar skolmat i skolornas matsalar. Många elever klagar på skolmaten och är hungriga under hela skoldagen. Flera elever har berättat om magont och får svårt att koncentrera sig under lektionerna. Ibland är inte ens knäckebröden goda. Barn gillar förutsägbarhet och vill känna sig trygga med hur maten smakar och kunna lita på att de gillar maten för att orka hela skoldagen. Vi har därför skickat in ett medborgarförslag om att göra en meny där samma mat serveras varje vecka.