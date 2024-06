Insändare: ”Sverige går inte under utan dem”

Landshövdingar, regionpolitiker och fuskande advokater klarar Sverige sig utan, menar insändarskribenten. På i bilden syns bland annat landshövdingen i Kronoberg Maria Arnholm och regionfullmäktige i Kronoberg under ett sammanträde.

Landshövdingar, regionpolitiker och fuskande advokater klarar Sverige sig utan, menar insändarskribenten. På i bilden syns bland annat landshövdingen i Kronoberg Maria Arnholm och regionfullmäktige i Kronoberg under ett sammanträde. Foto: Smålandsposten/TT

Det är dags avskaffa landshövdingar i Sverige. Sverige går inte under utan dem. Det är dags att avskeda fuskande advokater. Sverige går inte under utan dem. Det är dags att sluta med politiskt styrda regioner. Sverige går inte under utan dem.