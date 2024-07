Insändare: Triangelspår behövs i Alvesta

I Smp 5 juli argumenterar Älmhultspolitikerna Yvonne Jonsson och Gusten Mårtensson (båda C) för ett triangelspår i Älmhult. Men det finns varken behov eller nytta av ett triangelspår i just Älmhult. Jag misstänker att de har missförstått det hela? Däremot behövs ett triangelspår i Alvesta för att tåg från Karlshamn och Volvo i Olofström, efter att ha först kört från Älmhult 5 mil norrut på stambanan, kan slippa köra in i bangården i Alvesta för en tidskrävande rundgång (det vill säga loket byter änden och riktningen på tåget). Med triangelspåret i Alvesta kan tågen köra direkt från stambanan in på kust-till-kustbanan och vidare mot Göteborg med bland annat sin last till Volvo och övrigt gods. Likaså i motsatt riktning, förstås.