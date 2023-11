Insändare: ”Under allhelgona går allra flest till kyrkor och kyrkogårdar”

Vår tid präglas av högt tempo och ett aldrig sinande flöde av intryck som kan vara svårt att pausa från. Många talar om ”fomo” – fear of missing out – rädslan för att missa något av allt som händer. Kanske skulle vi istället börja tala om ”jomo” – joy of missing out. För nog ligger det både befrielse och glädje i att slippa ta del av allt.