Krigets osäkerhet kommer att avspeglas när framtidens väljare går till valurnan

Ronald Ingleharts teori om värdeförändringar mellan generationer utgår ifrån att en människas grundläggande värderingar formas under ungdomen och att individer håller fast vid dessa hela livet. Råder det brist på något under uppväxten så kommer personen därför att värdera detta högre än andra saker. Generationen som växte upp i andra världskrigets osäkerhet värderade trygghet, säkerhet och sociala skyddsnät medan de efterföljande generationerna som växt upp i fredstid och i hög existentiell trygghet har tagit den tryggheten för given och i stället värderar libertära värden som exempelvis valfrihet, tolerans och miljöfrågor.