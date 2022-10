Lägg ned Hyresgästföreningen

Fastighetsägarna får faktiskt ta av den vinst de har fått in och täcka sina kostnader. Värdeöverföringar i miljonklassen (Växjö), till annan verksamhet som nu pågår, borde lagligt förbjudas. Och det finns faktiskt utrymme att i denna svåra tid införa ett hyresstopp. Söker man på Google under fastighetsbolagens värdeöverföringar, så ser man att under de senaste åren har det skett överföringar i miljardklassen i Sverige. Hyresgäster ska inte dubbelbeskattas och den förening som finns i Växjö borde läggas ned, den fungerar inte som den ska.