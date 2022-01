Nyårsslaget i Åseda

Det var ju ett under att inte skotten gick rakt in i takfoten, och de följder som kunde följt av detta. Kommande raket flög rätt in i fastighetens vägg mitt emot. Tur att de inte gick rakt i ett fönster och small av inne i huset. Vidare fyrverkeritårtor placerades mitt på gatan utan någon som helst hänsyn till bilar som kom och skulle köra förbi, som fick gira runt fyrverkeripjäsen.