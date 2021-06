Politikerna spår men tjänstemännen rår – över verkligheten

I lördagens (29 maj) ledare i Smålandsposten om Centern och dess Framtidsagenda, ”fokuserar den på tilliten mellan medborgare och statens myndigheter. Inte minst pekas de ökända myndighetsaktivisterna ut som ett problem. De tjänstemän som nagelfar regelverk och skjuter in egna bedömningar som gör livet svårt för medborgare, inte minst på landsbygden.”

En beskrivning, som även gäller i Växjö och stadens olika nämnder. Riksdagsledamoten Per Schöldberg (C) hade veckan tidigare (21 maj) en krönika i Växjöbladet/Kronobergaren. En del i texten konstaterar ”men, det bubblar en frustration just nu i våra bygder kopplat till mark, skog och vatten” och ”det är inte själva lagstiftningen som skapar frustration, oro eller konflikt. Snarare handlar det om tillämpningen av lagar och regler.”