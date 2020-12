Provocerande ignorerande av rekommendationerna

Varför ska jag, du och alla andra följa rekommendationerna när så många handlare fullkomligt skiter i att följa den om att ställa in mellandagsrean i år? Och varför går så många medmänniskor på rean trots att de så väl vet att vi nu bara ska vara hemma och på jobbet/i skolan? En person per hushåll besöker livsmedelsaffär och apotek vid noga utvalda tider för att slippa trängsel. Och då väljer folk att trängas på mellandagsrean?! Är väldigt frustrerad över att jag har landsmän som via sitt beteende under en pandemi ökar smittspridningen i samhället – med sjukdom och död som följd. Och de är medvetna om det. I Sverige har vi hög läs- och hörförståelse. Måste vara att de inte bryr sej om de sköra i vårt samhälle. Själv arbetar jag nu extra på ett äldreboende för att hjälpa Sverige genom pandemin. Samtidigt struntar privatpersoner – och företag – i att följa rekommendationer och ökar på så sätt antalet smittkedjor som når in till äldrevården. Det upplever jag som väldigt provocerande.