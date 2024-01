Replik: ”Åkesson ser byggnader som en förbrukningsvara”

Patrik Åkesson (KD) hade, i egenskap av ordförande i Vöfab, under många år det formella ansvaret för simhallen och dess underhåll. Under hans ordförandetid undersökte RISE (tidigare statens provningsanstalt) simhallens betongkonstruktioner. Utredningen konstaterade att betongen under simbassängens lågdel var angripen och måste bytas ut.