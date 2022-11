SD gav missnöjet ett politiskt ansikte

Per Engdahl blev 1930 ordförande i Riksförbundet Det Nya Sverige och var från 1941 ledare för Nysvenska rörelsen, som påverkats av fascistiska och nationalsocialistiska idéer.

Adell Kind insinuerar också att den gamle nazisten Per Engdahl, död sedan cirka 30 år och som hade sin aktiva period före och under andra världskriget, fortfarande skulle ha inflytande över SD. Att så skulle vara fallet hänför i varje fall jag till kategorin hjärnspöken och halmgubbar. Som jag tidigare skrivit så bildades SD för cirka 40 år sedan som reaktion på multikulti-politiken och allehanda stollar deltog i bildandet. Det är väl möjligt att Per Engdahl tillhörde nämnda klientel.