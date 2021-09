Snälla åk inte på flygsemester i höst

Innan pandemin stod flygets koldioxidutsläpp för lite över 1 ton per person, detta är lika mycket som snittutsläppet per person från alla våra personbilar. En flygresa till Spanien och tillbaka släpper med höghöjdseffekten inräknat generellt ut 1 ton koldioxid, vilket med andra ord motsvarar allt ditt utsläpp från din bilåkning under samma år.