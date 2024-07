Regiondirektören i Region Kronoberg, Martin Myrskog, har enligt egen utsago sagt upp sig själv från sin tjänst som just Regiondirektör. En anledning till detta skall vara att han vid 59 års ålder vill göra något annat här i livet och man kan senare läsa att Martin Myrskog direkt fått nytt jobb i region Skåne med en månadslön på 128 000 kronor.

Regiondirektör Martin Myrskog, trots sin uppsägning på egen begäran, har på sin sista arbetsdag i regionen fått ut ersättning i form av engångsbelopp som motsvarar 12 månadslöner, i allt 1 743 600 kronor. Till detta kommer att regionen avsatt 1 311 144 kronor till regiondirektörens pensionskonto. Detta trots att Myrskog under samma tid fått nytt jobb inom region Skåne. Den totala månadslönen under ett år kommer att uppgå till lite drygt 270 000 kronor – allt finansierat av skattebetalarna i Region Region Kronober och Region Skåne, som någon sade – ”herrelösa pengar”. Flera av region Kronobergs politiker och dess stödtrupper hävdade att denna ersättning är normal eftersom man skulle jämföra en regiondirektörs ställning med privata näringslivets verkställande direktörer. Som lök på laxen tillkommer sociala avgifter så totalkostnaden för regionen ligger kring 4 miljoner kronor.

Saken är den att när verkställande direktörer säger upp sig på egen begäran så jobbar man normalt kvar under sin uppsägningstid som på chefsnivå brukar vara 6 månader. Därefter slutar VD och får innestående lön och semesterersättning utbetald. Inget mer och inget annat förutom en present som faller inom vad som är skattemässigt möjligt. Under mina 40 år som VD, styrelseledamot och styrelseordförande i svenskt näringsliv har jag sett och formulerat otaliga VD-avtal. Inget, observera inget, har innehållit någon form av lön under egen uppsägningstid och jag har aldrig heller ställts inför sådant krav från den tilltänkte chefen.