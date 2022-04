Tankar och åsikter från Norregårdskolan i Växjö

Färre läxor

Mer fritid, kortare skoldagar!

Mindre antal läxor i skolan

Färre läxor under perioder i skolan med mycket skolarbete

Mindre vegetarisk mat i skolorna

Skolan tar över ungdomarnas fritid

Begränsa speltiden

Skräp i naturen

Fler konstgräsplaner

Färre läxor

Sluta skolan tidigare

Kortare raster

Vad äter egentligen elever i skolan?

Gratis mensskydd för kvinnor

Det finns kvinnor med dålig ekonomi. Kanske är de ensamstående mammor. De vill kanske inte lägga sina pengar på mensskydd eftersom de inte har råd med det. En kvinna lägger mer eller mindre 70 000 kronor på bara mensskydd under sin livstid. Detta betyder att vi betalar 2 000 kronor om året bara för att vi är kvinnor. Under våra liv betalar vi 17 500 kronor i moms till staten. Det är riktigt mycket pengar för någonting som vi inte kan göra något åt.

Många kvinnor har också extrem värk på grund av just mensen. Vi lägger mycket pengar på mediciner, för att kunna klara av dagen utan att behöva ligga ner i en säng. Livmodern blir drygt två gånger större under mensen. Män säger fortfarande att det gör ondare bli sparkad i sitt könsorgan och att det faktiskt är synd om dem. Då säger jag att kvinnor förlorar 35–40 liter blod under vår livstid, vilket är en liter per år. Slösar extrema summor och vi kan inte ens göra någonting åt det. Detta är orättvisa bland befolkningen! Det sägs att Sverige är ett demokratiskt land, men om det fortsätter så här att man nedvärderar kvinnor hela tiden, vet jag faktiskt inte om man kan kalla Sverige för ett demokratiskt land längre.