Tystnadskultur i Växjöbostäder – varför talar ingen om pengarna som töms från bolaget?

Tystnadskultur i Växjöbostäder – varför talar ingen om pengarna som töms från bolaget?

Växjöbostäders styrelse har bestämt att bolaget ska lämna utdelning till sitt moderbolag Växjö Kommunföretag AB, med utbetalningar under 2017 med 50 miljoner, under 2018 med 68,8 miljoner och under 2019 med 98,9 miljoner. Dessa pengar töms sedan från moderbolaget direkt in i kommunens budget. Det borde inte vara någon brist på pengar till underhåll, om man bara hade en annan uppfattning om vad pengarna ska användas till.