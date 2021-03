Uppmärksamma kvinnors och barns utsatthet

Internationella kvinnodagen den 8 mars är inte en dag att fira – det är en dag att uppmärksamma. Bris fick 40 procent fler samtal under det senaste jullovet jämfört med året innan. Kvinnofridslinjen fick mer än 4 000 fler samtal under 2020 jämfört med 2019.

”Alla dagar, året runt, har vi medmänniskor ett ansvar att reagera och agera när vi ser att kvinnor och barn far illa”, skriver Medlemmarna i Växjö Zontaklubb.

Bris redovisar att de under jullovet fick 1 438 samtal, det är en ökning på 40 procent jämfört med 2019. För sommaren 2020 var ökningen 37 procent jämfört med 2019.

Även antalet samtal till Kvinnofridslinjens stödtelefon har slagit rekord. År 2020 tog de emot i genomsnitt 128 samtal per dygn, jämfört med 116 året innan. Det är en ökning med i genomsnitt 12 samtal per dygn, alltså drygt 4 300 fler samtal under året.