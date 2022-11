Ut i strejk – utan anhöriga stannar Sverige

Som anhörig börjar du ge lite stöd här och där. Inköp, tar dammsugaren och kör runt i din anhöriges lägenheten. När du ser gårdagens disk så fixar du också den, följer med som ledsagare till vårdinrättningar. Där du oftast använder din egen bil på grund av praktiska skäl. Fixar mediciner. Du ser att din åldriga mor eller far successivt börjar bli orkeslös i sina vardagssysslor. Då börjar du att göra matportioner. För du är livrädd att mor eller far ska slarva med maten. När du ändå tvättar så kan du också slänga in din mor eller fars kläder i maskinen. Ensamheten tycker du är värst så du gör allt för att din mor eller far ska få komma ut på olika aktiviteter. Lämnar och hämtar.