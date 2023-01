Värmepumpar minskar elförbrukningen – inte tvärtom

Din kommentar om att ”vi har alldeles för liten elproduktion i det här landet” stämmer ganska dåligt med att Sverige är det land, som per capita, exporterar mest el i Europa. Även om fossilfri fjärrvärme är bra producerar den koldioxid, men får tillgodogöra sig skogens behov av samma gas under sin tillväxt. Men koldioxid får vi under tiden. Sparad el i en värmepump minskar mängden koldioxid, oavsett var eller hur elen produceras.