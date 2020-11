Vårt samhälles smittskydd är inte starkare än den svagaste länken

Den enskilde skolans uppgift, där det finns ett snabbköp på gångavstånd för ungarna på långraster etcetera, är att förklara och förklara, gång på gång, det är inte läge att dra in på närmsta snabbköp tjugo ungar samtidigt. Om du måste köpa godis eller läsk under skoldagen skicka in en kompis att handla åt alla. Var noga med hälsan och håll avstånd till de som handlar och personalen i affären.