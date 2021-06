Vart tog Växjö simhall vägen?

En sökning på Växjö simhall via Google leder till Växjö kommuns hemsida som fortfarande skriver om Medley som entreprenör. I andra hand hamnar vi hos Actic som marknadsför ett gym. Det finns många medlemskap att välja på. Men det är lönlöst att hitta simhallens öppettider, priser eller erbjudanden. Simskola erbjuds till hutlösa priser (170 kronor per tillfälle) precis som de olika medlemskapen med obundna och bundna priser (12-månaders abonnemang). Varför blev det så här? Tidigare har det under året diskuterats flitigt om placeringen av en ny alternativt renoverad Växjö simhall. Vi undrar nu om det verkligen finns en genuin tanke om en framtida simhall med ett äventyrsbad för kommuninvånarna och besökarna i Växjö kommun.